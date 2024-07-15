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Netanyahu: ''Ölüm tehditleri alıyorum''

Netanyahu: ''Ölüm tehditleri alıyorum''
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Ortadoğuyu kana bulayan, Gazze'de sivil, kadın, yaşlı, genç demeden ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu hem kendisinin hem de ailesinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlığından, Başbakan Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı. "Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE İŞARETLERİ GÖRÜYORUZ"

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler netanyahu Binyamin Netanyahu ölüm tehdidi İsrail Filistin
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