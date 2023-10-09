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Netanyahu: ''Ortadoğu’yu değiştireceğiz!''

Netanyahu: ''Ortadoğu’yu değiştireceğiz!''
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’a verecekleri yanıtın Ortadoğu’da dengeleri değiştireceğini söyledi.

İsrail lideri Netanyahu, İsrail’in Hamas’a verdiği tepkinin ‘Ortadoğu’yu değiştireceğini’ söyledi: “Hamas’ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu’yu değiştireceğiz.” 

 Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu’nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıda verildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

Etiketler israil netanyahu ortadoğu hamas filistin
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