  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu, UAD'nin kararına karşı kurmaylarını topladı

Netanyahu, UAD'nin kararına karşı kurmaylarını topladı

Netanyahu, UAD'nin kararına karşı kurmaylarını topladı
Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UAD'nin İsrail aleyhindeki kararlarına karşı stratejisi geliştirmek üzere kurmaylarıyla bir araya gelecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhindeki kararlarına nasıl yanıt vereceğini görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geleceği bildirildi.

Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir toplantı gerçekleştireceği ve UAD'nin bugün açıkladığı kararların ele alınacağı ifade edildi.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'taki saldırılarının Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığını belirterek, 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurmuş ve İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti. UAD de 16-17 Mayıs'taki duruşmalarda görüşülen taleplere ilişkin kararını bugün açıkladı. Kararda, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması, insani yardımları engellememesi ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesi isteniyor.

Etiketler netanyahu karar kurmay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Yeni müfredat onaylandı Yeni müfredat onaylandı Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı İzmir güne depremle başladı İzmir güne depremle başladı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurbanlık fiyatları belli oldu