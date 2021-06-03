Netanyahu yenilgi sonrası sessizliğini bozdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalefetin yeni hükümet kurmak için anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada ''Tüm sağ Knesset (İsrail devletinin yasama organı) üyeleri bu tehlikeli sol hükümete karşı çıkmalı'' dedi.

İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona eriyor.

Netanyahu’nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partileri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Muhalefetin bu adımı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu şu ifadeleri kullandı;

'Tüm sağ Knesset (İsrail devletinin yasama organı) üyeleri bu tehlikeli sol hükümete karşı çıkmalı.'

MÜTTEFİKLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail basını koltuğu sallanan Netanyahu'nun,kurulacak koalisyonu engellemek amacıyla müttefiklerini "acil" toplantıya çağırdığını yazdı.

Söz konusu haberlerde Netanyahu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantıya İsrail Başbakanı'na destek veren ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsilen eden Şas ile Birleşik Tevrat Partisinin önemli isimlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Yariv Levin'in de katılmasının beklendiği belirtildi.

Toplantının amacının Lapid-Bennett liderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulmasını önlemek için ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak olduğu ifade edildi.

Başbakan Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirmişti.

KOALİSYONDA 8 PARTİ YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etmişti. Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

Öte yandan İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partilerinin kurmakta anlaştığı hükümete katılacak.