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Netanyahu'dan ateşkes iddialarına sert yanıt

Netanyahu'dan ateşkes iddialarına sert yanıt
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin "Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90 oranında tamamlandığı" açıklamasını reddederek, ateşkesin yakın olmadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirdi.

Netanyahu, "Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığı yönündeki söylemini doğru buluyor musunuz?" sorusuna net bir ifadeyle, "Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.

'TAVİZ BEKLEMEYİN' ÇIKIŞI

ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna duyurduğu anlaşmaya da temmuz ayında gündeme gelen anlaşmaya da Hamas'ın "hayır" dediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın tek isteğinin "İsrail askerlerinin Gazze'den çıkması" olduğunu iddia etti.

Geçen hafta sonu 6 İsrailli esirin hayatını kaybetmesinin ardından halen İsrail'den taviz beklemenin yanlış olduğunu ifade eden Netanyahu, isim vermeden ABD yönetimine, "bizim yerimize Hamas'a taviz vermesi için baskı yapın" mesajını verdi.

PHILADELPHI KORİDORU ISRARI

Philadelphi Koridoru'nu kontrol edeceklerini vurgulayan Netanyahu, bunu "Hamas'ın Gazze'de yeniden silahlanmasını önlemek" ve "esirlerin Mısır'a kaçırılmasını engellemek" amacıyla yaptıklarını savundu.

Tel Aviv'deki kabinesinde bu konuyu konuştuklarını ve hemen herkesin koridoru bırakmama yönünde görüş bildirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail kamuoyunun da bu konuda kendisinin arkasında olduğunu savundu ve koridordan ayrılmayacaklarını yineledi.

 "BAŞKAN NE DEMEK İSTEDİ BİLMİYORUM"

Şu an bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığının altını çizen Netanyahu, tüm bu durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Biden'ın "Netanyahu ateşkes için daha fazla çaba göstermeli" yorumu da sorulan Netanyahu, "Başkan ne demek istedi bilmiyorum." diye konuştu.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti.

Etiketler netanyahu Netanyahu abd Netanyahu ateşkes
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