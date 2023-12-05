Netanyahu'dan esirlerle ligili açıklama: Herkesi eve getirme imkanı yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde bulunan esirlere ilişkin, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok” ifadesini kullandı.

Netanyahu, Savaş Kabinesi’nin diğer üyeleriyle birlikte, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin yakınları ve kısa süre önce serbest bırakılan esirlerin de bulunduğu bir grupla bir araya geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, toplantının gergin bir havada geçtiği yer yer esir yakınları ile hükümet yetkilileri arasında tartışmalar yaşandığı ifade edilirken, Netanyahu'nun "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok” dediği kaydedldi.

HİÇBİR SORUYA YANIT VERMEDİ

Haberlerde, Netanyahu’nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Böyle bir seçenek olsaydı kimsenin bunu reddedeceğini düşünen var mı?” dediği aktarılırken, söz konusu açıklamanın esir yakınları tarafından öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Haberlerde, toplantı boyunca Netanyahu’nun açıklamalarının çoğunu kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya yanıt vermediği ifade edildi.

"ESİRLERİN EVLERİNE DÖNMESİ ÖNCELİKLİ OLMALI"

Gazze Şeridi’ndeki esirlerden 79 yaşındaki Chaim Peri'nin kızının Netanyahu'ya, esirlerin evlerine dönmesinin Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarda öncelikli olması gerektiğini söylediği belirtildi.

Esir yakınları daha önce Netanyahu ile görüşme talebinde bulunmuş ve kendilerinin görmezden gelindiğini hissettiklerini ifade etmişlerdi.