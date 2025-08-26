Netanyahu'dan hastanedeki katliam için skandal açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasser Hastanesi’ne düzenledikleri saldırının ''trajik bir kaza'' olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail, gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, askeri yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
DHA
