O ülkeden piyasaları şaşırtan faiz kararı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), yüksek enflasyonla mücadele kapsamında beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak piyasaları şaşırttı.

Banka'dan yapılan açıklamada, politika faizi oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,85'e yükseltildiği belirtildi. Piyasalarda beklenti, politika faiz oranının sabit tutulması yönündeydi.

Keskin yükseliş oldu

Enflasyonun çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği bildirildi.

Kararın ardından Avustralya doları değer kazanırken, ülke tahvilleri keskin bir şekilde yükseldi.