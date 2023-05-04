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Öldürüp direğe astılar! Cinsel organı ağzında bulundu

Öldürüp direğe astılar! Cinsel organı ağzında bulundu
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Meksika'nın Chihuahua şehrinde otoyoldaki direğe ayaklarından asılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın cinsel organının kesildiği ve ağzına konulduğu belirtildi. Olay yerinde bulunan notta ise ''Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti'' ifadeleri yer aldı.

Meksika'da sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin, yol kenarında cinsel organı kesilen bir erkek cesedi buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilemediğini belirtirken, cansız bedeni yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir de not buldu.

"5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞTİ"
Adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan notta, "Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti" ifadeleri yer aldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini duyurdu.

Etiketler meksika tecavüz
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