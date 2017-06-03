Ölü sayısı giderek artıyor ! Korkunç rakam...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 605'e yükseldiğini duyurdu.

DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yemen'in 19 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 73 bin 700'den fazla şüpheli vaka tespit edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 605'e ulaştığı belirtildi.

DSÖ'den önceki gün yapılan açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 532'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada ise salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu bildirilmişti.

Açıklamada, günde ortalama 4 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık bin çocuğun her gün ishal nedeniyle hastanelere kaldırıldığı kaydedilmişti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.