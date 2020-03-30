3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Efkar, İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi. Aynı ilin Günabad ilçesinde de 35 günlük bir bebekte virüs tespit edilmişti.

Öte yandan, Gilan Tip Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hasan Miri, biri 4, diğeri 14 günlük iken koronavirüs teşhisi konulan iki bebeğin yapılan tedavilerin ardından iyileştiğini duyurdu.

DHA’nın haberine göre İranlı doktor, bebeklerden birinin korona hastasıyla temas yoluyla hastalığa yakalandığını aktardı.

