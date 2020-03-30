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  4. 30 Mart 2020 13:32

3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'ın Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edildi. İranlı doktor, bebeklerden birinin korona hastasıyla temas yoluyla hastalığa yakalandığını aktardı.

3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
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Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Efkar, İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi. Aynı ilin Günabad ilçesinde de 35 günlük bir bebekte virüs tespit edilmişti.

Öte yandan, Gilan Tip Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hasan Miri, biri 4, diğeri 14 günlük iken koronavirüs teşhisi konulan iki bebeğin yapılan tedavilerin ardından iyileştiğini duyurdu. 

DHA’nın haberine göre  İranlı doktor, bebeklerden birinin korona hastasıyla temas yoluyla hastalığa yakalandığını aktardı.
 

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