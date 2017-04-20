Ahmedinejad'a büyük şok !

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men edildi.
İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı veto edildi.
Ahmedinejad, Hamaney'in aday olmaması yönündeki tavsiyesini dinlememesi ülkede tepkilere neden olmuştu.
Ahmedinejad ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Hamid Bakayi'ye destek verdiğini, ardından kendi adaylığını açıklamıştı.
Ahmedinejad, İran’ın iç ve dış konjonktürü nedeniyle adaylığını açıklamaya ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Yeni Şafak