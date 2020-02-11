Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı

rak’ın başkenti Bağdat’ta 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar kenti beyaza boyadı. Irak Meteoroloji Kurumu’na göre, kente 2008’den sonra ilk kez yağan kar sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat‘ın yanı sıra ülkenin orta ve güney vilayetlerindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi. Irak’ta soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi.