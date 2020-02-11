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  4. 11 Şubat 2020 16:37

Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Irak'ın başkenti Bağdat ve çevresinde 2008'den bu yana ilk defa kar yağdı. Bağdat'ta en son 100 yıl aranın ardından Ocak 2008'de kar yağmıştı.

Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı
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rak’ın başkenti Bağdat’ta 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar kenti beyaza boyadı. Irak Meteoroloji Kurumu’na göre, kente 2008’den sonra ilk kez yağan kar sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat‘ın yanı sıra ülkenin orta ve güney vilayetlerindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi. Irak’ta soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi. 

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