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  1. 11 Nisan 2017 16:28

Bakan Akdağ: İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir

Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

Bakan Akdağ: İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

Kurbanlardan kan ve idrar numunesi alındığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir."

KİMYASAL SİLAH NEDİR ? 

Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere kimyasal silah denir. Kimyasal silahlar , insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bu maddeler, cansız olmaları nedeniyle, çoğalmaları veya insandan insana veya diğer canlılara bulaşmaları söz konusu değildir. Ancak içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insan üzerinde tahrip edici etkileri vardır.

Kimyasal savaş maddeleri
• Yakıcı gazlar
• Boğucu gazlar
• Sinir gazları
• Kan zehirleyici gazlar
• Kusturucu gazlar
• Göz yaşırtıcı gazlar
• Uyuşturucu gazlar

AA

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