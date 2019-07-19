Donald Trump: ''İran'a ait İHA düşürdük''

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basının karşısına ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasına ait USS Boxer tipi bir savaş gemisinin İran’a ait bir insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Trump, “Boxer takriben 1000 yard mesafesinde yaklaşan İran İHA’sına ait savunma hareketinde bulundu” ifadelerini kullandı.

İHA’nın uzaklaşması için defalarca uyarıldığını belirten Trump bunun geminin ve mürettebatın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. “İHA hemen imha edildi” diyen Trump, İran’ın tarafından geçekleştirilen bu hareketi Tahran’ın uluslar arası sularda çalışma yürüten gemilere karşı attığı kötü niyetli bir provokasyon olarak değerlendirdi.