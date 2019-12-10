Esad'tan Erdoğan'a küstah çıkış

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İtalyan Rai News 24 televizyonunda katıldığı programda Türkiye’nin ülkenin kuzeydoğusuna yönelik düzenlediği harekata ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.



‘SİYASİ DURUM KARIŞIK’



Türkiye’nin, desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) adlı cihatçı grup ile ilişkisine ilişkin konuşan Esad, “İdlib’de Türklerin desteklediği Nusra Cephesi bulunuyor. Öte yandan geçen ayda Türklerin işgal ettikleri Suriye’nin kuzey kısmı var. Siyasi açıdan ise Suriye’deki durumun daha karmaşık bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Suriye krizine müdahale eden oyuncuların sayısı, krizi uzatmak ve yıpratma savaşına çevirmek için artmış durumda” dedi.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, Esad, sunucunun, “Rusya, Türkiye ile Suriye toprakları sayılan bazı bölgeler üzerinde pazarlık yapıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta, bunun Türkiye’nin harekatına destek olmak anlamına geldiğini ve doğru olmadığını söyledi.



‘RUSLAR TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMİYOR’



Esad, Türkiye ile Rusya arasında Suriye üzerinde devam eden pazarlıklara ilişkin ise, “Fakat onlar (Rusya), Türkiye'ye, Suriye’den çıkmalarını ikna etmek konusunda bir rol oynamayı istediler. Onlar Türkiye'yi desteklemiyorlar. Bu iyi bir gerçekliktir ve Suriye’nin bunu kabul etmesi gerekiyor diyemiyorlar. Bunu söylemiyorlar” diye konuştu.



‘SURİYE’NİN EGEMENLİĞİ TSK İŞGALİYLE ÇELİŞİYOR’



Suriye’deki mevcut durumu “Kötüden daha iyi” olarak değerlendiren Esad, amaçlarının gelecekte Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunun altını çizdi. Esad, “Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü Türkiye işgaliyle çelişmektedir. Bu da çok açık ve nettir” diye belirtti.



'ERDOĞANLA GÖRÜŞMEKTEN ONUR DUYMAYACAĞIM'



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme planına dair konuşan Esad, “Bir gün eğer bu durumla karşı karşıya kalırsam, onur duymayacağım” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın, IŞİD, El Nusra, Ehrar El Şam gibi gruplarla ilişkili olduğunu söyleyen Esad, “Bu gibi çıkarcı İslamcılarla işbirliğinden nefret duyacağım” şeklinde konuştu.