Havalimanında başlayan aşk çocuk kaçırmayla bitti

Katar Doha Havalimanı’nda tanışan iş güvenliği uzmanı C.C. ile Mısırlı E'nin aşkı evlilikle bitti. Çiftin 6 yıllık evliliğinde 2 oğlu oldu. Geçtiğimiz yıl E., ailesini ziyaret bahanesiyle çocuklarını alarak Mısıra gitti. C.C. bir daha çocuklarından haber alamadı.

Kuveytte çalışan iş güvenliği uzmanı C.C. 2011de Katar Doha Havalimanı’nda yanına oturan Mısırlı E. C. ile tanıştı. Katarda bir kurumda sekreterlik yapan E. ile C.C. bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Ancak E.'nın babası mezhep farklılığı nedeniyle evliliğe karşı çıktı. Babanın itirazlarına rağmen çift Mısırın İskenderiye şehrinde 2012de evlendi. Çift evliliklerini Türkiye’de yasal olarak tanıttı. Çift'in 2013 doğumlu Yusuf ve 2016 doğumlu Ezel Ali isminde iki oğlu bulunuyor.

MISIR'A GİTTİ

Katarda kısa süre yaşayan çift Türkiye’ye dönerek, İskenderun’a yerleşti. E. C., Türk vatandaşı 2 oğlunu da yanına alarak Temmuz 2018’de 2 haftalığına ziyaret etmek üzere Mısıra ailesine gitti. Eşi ve çocuklarıyla 1 ay internetten iletişim kuran C.C., çocukların Mısır'daki vizelerinin bitmesine rağmen, eşinin Türkiye’ye bir daha dönmeyeceğini öğrendi. C.C.’nun eşinin, telefonda artık ailesinin yanında yaşayacağını, burada güzel evleri, arabaları ve arkadaşlarını gördükten sonra çocukları ile Türkiye’ye dönmeyeceğini söylediği ileri sürüldü.

VELAYET DAVASI AÇTI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla velayet ve çocuklarla kişisel ilişki davası açan C.C., eşi E. hakkında da çocuk kaçırma ve alıkoyma, uluslararası çocuk kaçırma suçundan da şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

C.C.’nun avukatı Gözde Dolan Erzurumlu mahkeme ve savcılığa verdiği dilekçelerinde E. C.’nun psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Katar' da yaşarken intihar girişiminde bulunması sebebiyle bir süre o ülkede bulunan akıl hastanesine yatmıştır. Ayrıca çocukların annesi E. C., ilk çocuğuna hamile iken normal bir aile tartışmasında bir anda ayağa fırlayarak karnına vurmaya ve zıplamaya başlamış bu tartışma sebebiyle bebeği düşürmeye çalışmıştır" dedi.

ERİMİŞ MUMLA TERBİYE

Psikolojisi her geçen gün kötüye giden E. C.’nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri süren avukat Erzurumlu dilekçesinde, "Büyük oğlu Yusuf’un ellerine erimiş mum dökerek terbiye etmeye çalışan ve evin kirlenmemesi etrafa kırık yahut içecek bir şey dökülmemesi için neredeyse aç bırakmaktadır” dedi.

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA DAVASI AÇILSIN

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, savcılık tarafından talepname ile Mısırda bulunan E. C. hakkında uluslararası çocuk kaçırma davası açılmasını ve yakalama emri çıkarılmasını istedi.

TARAF DEĞİLİZ YARDIMCI OLAMAYIZ

C.C.'nun Türk vatandaşı çocuklarının iadelerini başlatılma talebine ise Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosu, Türkiye ile Mısır arasında "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi" Mısır'ın taraf olmadığını belirterek yardımcı olamayacağını belirtti.

BAKANLIĞI ARACI KILMAKSIZIN ÇOCUKLARINI KENDİN İSTE

Türkiye ile Mısır arasında adli yardım sözleşmesinin bulunduğunu belirten Müdürlük, Bakanlığı aracı kılınmaksızın Mısır adli makamlarına C.’nun doğrudan başvuruda bulunarak, çocukların ülkemize iadesini talep edebileceğini belirtti. Türkiye'de velayet ya da şahsi ilişki kurma hakkına ilişkin alınan mahkeme kararının Mısırda tanıtılarak çocukların bu şekilde isteyebileceğini de belirten Müdürlük, Mısırda bir avukata ulaşma konusunda Türk temsilcikleriyle iletişime geçilmesinin faydalı olabileceğini tavsiye etti.

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu kendilerine gönderilen yazı üzerine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı çocukların velayet hakkı ihlal edilerek anne tarafından Mısıra kaçırılması karşısında bir Türk makamı 'Biz bir girişimde bulunamayız' diyebilmektedir? Çocukları babalarının görme hakkını kim tanıyacaktır? Baba bu hukuki mücadelede tek başına mı bırakılacaktır dedi.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Çocuk Hukuku Bürosunun hangi amaçla kurulduğunu soran avukat Erzurumlu, Türkiye’de davalardan alınan kararların uygulanması aşamasında bir yaptırım olmayacağını söyledi.