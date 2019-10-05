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  4. 05 Ekim 2019 13:27

Irak'ta ölü sayısı yükseliyor

Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Irak'ta ölü sayısı yükseliyor
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda çıkan çatışmalarda ölü sayısı 72'ye yükseldi. 3000'e yakın yaralının olduğu söyleniyor. 

İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Bağdat’ta yasağı delen kalabalığın üzerine ateş açılıyor.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, önceki gece yaptığı açıklamada, “Önümüzde devlet ve devletsizlik seçenekleri bulunuyor. Biz devlet inşa etmek istiyoruz” demişti. Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonu olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurdu.

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