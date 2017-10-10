İran ABD'ye resti çekti: ''Tüm seçenekler masada olur''

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları gücünü terör örgütü ilan etmesi halinde "tüm seçenekleri masada" bulunduracağını belirtti. İran Devrim Muhafızları (IRGC) sözcüsü ABD'nin IRGC'yi 'terör örgütleri listesi'ne alma ihtimaline ilişkin "Amerikalılara yeni dersler öğretmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İran hükümeti dün Washington'un böyle bir harekette bulunursa teröre yardım etmiş olacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın bölgesel etkisini sınırlamaya yönelik stratejisini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Bunun bir parçası olarak Trump'ın İran'ın en güçlü güvenlik kuvveti olan Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan etmesi de bekleniyor.

ABD'nin İran'a yönelik stratejisinin yanı sıra Trump 2015 yılında İran ve altı büyük devlet arasında yapılmış olan ve nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında İran'a ekonomik yaptırımları kısmen kaldıran anlaşma hakkında da karar açıklayacak.

"KARARI KONGRE VERECEK"

Trump'ın anlaşmanın ABD'nin çıkarına olmadığı şeklinde görüş belirtmesi bekleniyor. Trump'ın bu adımı ABD'yi anlaşmadan çekmeyecek, ancak yaptırımların tekrar başlatılması kararını Kongre'ye havale etmiş olacak. Kongre'nin kararı 60 gün içinde vermesi gerekiyor.

İran Devrim Muhafızları'na yönelik ABD'nin başlatacağı yaptırımlar Irak ve Suriye'de devam eden çatışmalar üzerinde etkili olabilir.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ISNA haber ajansında yer alan açıklamasında, "Amerikalılar... Devrim Muhafızları'na zarar vermek için çok küçükler. Bütün seçenekleri masada bulunuyor. Ne yaparlarsa mütekabiliyet esasında karşılık vereceğiz" dedi.

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları (IRGC) sözcüsü ABD'nin IRGC'yi 'terör örgütleri listesi'ne alma ihtimaline ilişkin "Amerikalılara yeni dersler öğretmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İran hükümet sözcüsü Muhammed Baqer Nobakht da "Amerikalılar Devrim Muhafızları'na karşı bir tavır aldıkları ve terör örgütü ilan ettikleri takdirde teröristlerin yanında yer alacaklar" dedi.