İran ile Rusya'dan sıcak bölgede ortak tatbikat

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İranresmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.
ORTAK TATBİKAT YAPILACAK
İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İranile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek" ifadelerini kullandı.
Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.
İngiliz savaş gemisi Hürmüz Körfezi'nde