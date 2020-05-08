İran'da deprem! Ölü ve yaralılar var...

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 YARALI

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, şu ana kadar 60 yaşında bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek isteyen Tahranlıların, spor salonlarında sabahlayabilecekleri belirtildi.

Tahran’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede çok sayıda artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.