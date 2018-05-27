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  4. 27 Mayıs 2018 10:57

İsrail yine 2 Filistinli'yi öldürdü !

İsrail Gazze Şeridi'nde 2 Filistinli'yi topçu ateşiyle öldürdü.

İsrail yine 2 Filistinli'yi öldürdü !
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik topçu ateşinde 2 Filistinli öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı  yazılı açıklamada, İsrailaskerlerinin top atışı sonucu ağır yaralanan Hüseyin  Semir el-Ammur (25) ve Abdulhalim Abdulkerim el-Naka'nın (28) kaldırıldıkları  hastanede öldüğünü  belirtti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İsrail ordusunun açıklamasına  dayandırdığı haberinde, Han Yunus kentinde Hamas'a ait bir yere top ateşi  açıldığını ileri sürdü.

İsrail savaş uçakları dün akşam Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin  el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da  yaralanan olmamıştı.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Gününden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"  adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere  ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli ölmüş, binlercesi yaralanmıştı.

AA

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