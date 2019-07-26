Kasım Süleymani: ''Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun''

Suriye'yi ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran destekli terörist gruplarla bir araya gelerek, "ABD'ye karşı savaşa hazır olun" talimatını verdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Süleymani, dün Suriye'nin Deyrizor iline ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yeniden destek vermeye başlamasının ardından gerçekleşen ziyarette Süleymani, İran destekli yabancı terörist gruplarla bir araya geldi.

Toplantıda, "ABD'ya karşı savaşa hazır olun" mesajı veren Süleymani, ABD'ye karşı savaş konusunda Esed rejimiyle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda gruplara garanti verdi.

Süleymani T2 petrol sahasını gezdi

Kaynaklar, Süleymani'nin ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanlarıyla bir araya gelerek, Suriye'nin Humus bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'ın varlığını, Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan Tanif'deki ABD-ÖSO varlığını ve Irak'tan aktarılacak Şii militanların konusunu görüştüğünü bildirdi.

Süleymani ayrıca Suriye-Irak sınırındaki yakın T2 petrol sahasını da gezdi.

ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği ÖSO'ya geçen hafta yeniden eğitim vermeye başlamıştı.

İran destekli terörist gruplar, halihazırda Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim durumda.