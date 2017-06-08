Katar'a bir darbe daha ! O ülke tarafını seçti

Arap ülkelerinin ardından Afrika ülkeleri de Katar'la ilişkilerini kesmeye başladı. Son olarak Senegal Katar'da büyükelçisini ülkeye geri çağırdı. Senegal Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in DohaBüyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDA YER ALDILAR

Birçok ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermesinin ardından Körfez bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, Senegal'in, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), Bahreyn ve Mısır ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

KATAR'LA İLİŞKİLERİ KESMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

İşte Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü

Trump'tan flaş Katar kararı

Kılıçdaroğlu'ndan Katar yorumu

İşte Katar'la ilişkisini kesen ülkeler