Katar'dan flaş Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türk askeri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor. Krize askeri çözüm bulunmasından yana değiliz.

Başkent Doha'da yaşayan Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının sayısı 11 bini aşıyor. Körfez ülkelerinde de binlerce Katarlının yaşadığını belirten insan hakları grupları, atılacak adımlarla insanların seyahat, iş, sağlık ve mülk özgürlüklerinin elinden alınabileceği uyarısını yaptı.

İran, 10 ülkenin diplomatik ilişkilerini keserek tecrit ettiği Katar'a yiyecek götürecek kargo uçağını havalandırıyor. Doha yönetimi, Türkiye ile de gıda ve su sağlanması için görüşmeler yapıyor. Ankara, Katar'a asker gönderecek tezkereyi dün onayladı.

Senegal'in katılmasıyla Katar'a cephe alan ülkelerin sayısı 10'a yükseldi. Afrika ülkesi Çad ise, bugün Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Tüm Ortadoğu ve dünyayı etkileyen Katar krizinde bugün peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin asker gönderme kararının ardından ilk resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada, "Türk askeri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor. Krize askeri çözüm bulunmasından yana değiliz" denildi.

Binlerce kişi sorla ayrılacak

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), başkent Doha'da 11 bin 378 Suudi arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının yaşadığını, Körfez ülkelerinde de binlerce Katarlının bulunduğunu duyurdu. Sınırların kapatılmasıyla büyük ihlallerden endişe duyan grup, tarafların atacağı adımlarda binlerce kişinin seyahat, iş, sağlık ve mülk özgürlüklerinin elinden alınabileceği uyarısını yaptı.

Tecrit nedeniyle söz konusu 11 bin 378 kişi Katar'dan ayrılmak zorunda. Pazartesi gece saatlerinde patlayan krizle birlikte, birçok ülke de Katarlıların sınırlarını terk etmesi için uzunluğu iki haftayı bulan süreler tanındığını ilan etmişti.

İran yardım uçağı yola çıkıyor

Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği komşuları tarafından yalnızlaştırılan Katar'a ilk yardım uçağı yola çıkıyor. İran yerel medyası, Tahran yönetiminin yiyecek taşıyan ilk kargo uçağını Katar'a göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Doha yönetiminin, Türkiye ve İran'la gıda temini için görüşmeler yaptığı dün açıklanmıştı. İki milyondan fazla insanın yaşadığı 11 bin kilometrekarelik küçük Basra Körfezi ülkesi, yiyecek ve su talep ediyor.

Reuters haber ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de Katar'a gıda göndermeye hazır olduğunu ve Doha yönetimiyle görüşmeyi beklediğini aktarmıştı.

Sayı 10'a çıktı

ABD'nin düğmeye basmasıyla Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, Libya, Maldivler, Moritanya ve Mauritius Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kopardı. Bu ülkelere, dün gece Senegal de katıldı. Söz konusu ülkeler, Katar'a hava sahalarını kapattı, ülkelerindeki Katar vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Çad büyükelçisini geri çağırdı

Ürdün ve Cibuti ise, Katar'la diplomatik ilişki seviyesini düşüren ülkeler.

Afrika ülkesi Çad, bugün Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Katar karşıtı ittifakın önemli üyesi Birleşik Arap Emirlikleri, bugün posta hizmeti servisini de kesti.

Lavrov'la Moskova'da görüşecek

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin ABDurrahman el Tani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da iki gün sonra buluşacak. Rusya lideri Vladimir Putin'in ajandasında Katarlı bakanla randevu bulunmuyor.

Türkiye Katar'ın yanında

Türkiye, Katar'a asker gönderecek tezkereyi dün Meclis'te kabul etmişti. Halihazırda, başkent Doha'daki Er Rayyan Üssü’nde 94 Türk askeri bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, krizi görüşmek üzere dün Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Zarifi, "Bölgede bizim için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye ile yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var" dedi.



İstanbul'da gösteri

Türkiye'de dün akşam Katar'a destek gösterisi vardı. İstanbul Taksim'de toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, ellerinde Türkiye ve Katar bayrakları taşıdı. 'Mehmetçik Katar'a', 'Katar yalnız değilsin' sloganları atan grup, basın açıklamasından sonra araç konvoyu oluşturdu. Beşiktaş'tan geçen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Üsküdar'a ulaştı.

Krizi çıkaran Trump, çözmek için devrede

Doha yönetimini 'terör' örgütlerine finansman sağlamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak krizi çözmek için devreye girebileceğini ilan etti. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Thani ile telefonda görüşen Trump, aralarında liderlerin Beyaz Saray’da buluşması dahil bazı öneriler getirdi.

ABD lideri, daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile de konuyu masaya yatırmıştı.

Arabuluculuğa soyunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, dün akşam Doha'ya geçti. Emir, daha önce de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti.

Kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Katar'ın kredi notunu 'AA'dan 'AA-' seviyesine düşürdü, görünümünü de negatife çekti.

Katar, dünyada kişi başına milli geliri en yüksek olan ülke. Küçük yüzölçümüne rağmen dünyadaki üçüncü en büyük doğalgaz rezervine sahip. Ülke, 25.7 trilyon metreküple yeryüzünde kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulunduruyor.