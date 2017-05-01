Kerkük'te her yere Ankara'yı kızdıran bayrak çekilmiş

Kerkük İl Meclisi’nin bir ay önce aldığı kararın ardından kentteki neredeyse bütün resmi kurumlara Kürdistan bayrağı çekildi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’a konuşan Kerkük Yatırım Komisyonu Başkanı Felah Bezaz, “Biz de diğer kurumlar gibi, Irak ve Kürdistan bayrağının bulundurulması konusunda yönetim ve İl Meclisi’nin kararına bağlıyız. Diğer kurumlarda olduğu gibi bizde de Kürdistan bayrağı asıldı” dedi.

Arap ve Türkmenlerin yönetimindeki kurumlara da Kürdistan bayrağının çekildiği görüldü.

Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü Sorumlusu Yalçın Mehdi ise, “Bu siyasi bir konudur, biz ise hizmetle ilgileniyoruz. Ancak yönetim tarafından verilen her karara bağlıyız. Gelip bayraklarını astılar” diye konuştu. Kerkük İl Meclisi, kararı uygulamayan kurumlara ceza verilip haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Kerkük Güvenlik Konseyi üyesi ve Türkmen Millet Partisi lideri İrfan Kerküklü, herkesin karara bağlı kalıp sorun çıkmasına neden olmaması gerektiğini söyledi.



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