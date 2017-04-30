Erdoğan: ''TSK her an oraya gelebilir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin terör YPG'li teröristin cenazesine katılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Üzücü, Başkan Trump ile görüşmemizde gündeme getireceğiz.Bunun artık noktalanması lazım, aksi taktirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecek, hem de bizler çok ciddi manada rahatsız olacağız. Biz kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oradaki örgütlere tarih vererek gidecek değiliz, ama bilecekler ki, TSK her an oraya gelebilir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Türkiye gibi Hindistan da farklı terör örgütleri ile mücadele ediyor. Dünyanın en cani örgütleri ile mücadele eden bir ülke olarak Hindistan'ı çok iyi anlıyoruz.Bu ziyaretimde bu şer odaklarını da değerlendireceğiz.Ziyaretimizin gerek ikili ilişkiler, gerek küresel anlamda olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum" dedi. Soruları da yanıtlayan Erdoğan, ABD askerlerinin Suriye'de terörist cenazesine katılmasına sert tepki gösterdi.

"Görüntüleri Başkan ile görüşmemizide kendisine sunacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ne yazık ki bu konvoylarda hem YPG paçavraları hem de ABD bayraklarının dalgalanması bizi ciddi anlamda üzmüştü. Bunları 16'sında yapacağımız görüşmede sayın Başkan'a göstereceğiz. Madem biz teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Bu durum bugün bize yarın başkasına olacaktır. Bu bir gelenek çünkü Obama sürecinden başlayan bir durum. Bunun artık noktalanması lazım, aksi taktirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecek, hem de bizler çok ciddi manada rahatsız olacağız. Biz kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oradaki örgütlere tarih vererek gidecek değiliz, ama bilecekler ki, TSK her an oraya gelebilir. Biz endişe ile yaşayacağımıza onlar korku ile yaşasın"

KABİNEDE REVİZYON VE MHP'Lİ BAKANLAR

Kabine revizyonu iddialarıyal ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanının değil, hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben giremem. Şu anda gündemde böyle bir konu söz konusu değil ama ilerde ne olur biter onu söylemek yanlış olur. Şu anda yürüyen sağlıklı bir hükümet var. Ne bir kapama ne de bir böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım yoktur. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir" diye konuştu.