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  4. 02 Nisan 2020 16:58

Mekke ve Medine'de sokağa çıkmak tamamen yasaklandı

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde korona virüsüne karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi. Buna göre, iki kentte de bazı istisnalar hariç sokağa çıkma yasağı 24 saat geçerli olacak.

Mekke ve Medine'de sokağa çıkmak tamamen yasaklandı
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Suudi Arabistan, korona virüsüne karşı Mekke ve Medine’deki kısmi sokağa çıkma yasağını tüm günü kapsayacak şekilde uzattı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı karara göre, bu iki kentte artık 24 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak. Yasağın bugün başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kentte yaşayanların sabah 06.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında dışarı çıkmasının yasak olduğu belirtildi. Zorunlu olarak işe gidenler, yemek almak durumunda olanlar ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyanlar haricinde sokağa çıkmanın yasak olduğu vurgulandı. Buna göre, yemek almak isteyenler de sadece kendi mahallelerinde dışarı çıkabilecek.

1700’den fazla korona vakasının görüldüğü, ölü sayısının 16’ya çıktığı Suudi Arabistan’da, Mekke ve Medine için alınan sokağa çıkma yasağı bugüne dek saat 15.00 ile 06.00 arasında geçerliydi.

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