CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - GENK / MAÇTA 4 GOL VAR !
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
MHP'den CHP'ye ''şamar oğlanı'' tepkisi
MHP'den CHP'ye ''şamar oğlanı'' tepkisi
Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçları belli oldu !
Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçları belli oldu !
''Ateş Serbest-2018'' tatbikatının görüntüleri paylaşıldı
''Ateş Serbest-2018'' tatbikatının görüntüleri paylaşıldı
Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı
Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı
Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 25 Ekim 2018 21:20

Öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı

Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı
A+ A-

Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sivil Savunma Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 37'si öğrenci 44 kişinin yer aldığı otobüs, Ölü Deniz bölgesinde sel sularına kapıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 22'si ise kurtarıldı.

Kayıp olan 12 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, orduya ait helikopterler de arama çalışmalarına katıldı. 
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Ürdün'ün pek çok kentindeki olumsuz hava şartları ve sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu.

AA

öğrenci , sel suları , servis , ürdün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM