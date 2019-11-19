Şok iddia: ''IŞİDin üst düzey isimleri Türkiye'de''

Irak ve Suriye’de kontrol ettiği topraklardan büyük ölçüde temizlenen, son olarak da lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesiyle ağır darbe alan IŞİD’in Türkiye’de ‘üslenerek’ yeni saldırılar planladığı öne sürüldü. İddiaya göre, Türkiye’de yeni hücreler kuran IŞİD liderleri, örgütü buradan canlandırmayı hedefliyor.

‘TÜRKİYE’YE DOKUZ DOSYA VERDİK’

İddia, Irak’ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Allak’a ait. CNN International ile bir söyleşi yapan Allak, Türkiye’ye kaçan dokuz IŞİD liderinin dosyasını Ankara’ya verdiklerini açıkladı. Allak, bu kişiler arasında ‘dünya çapında saldırıları finanse edebilecek kadar devasa miktarlarda paraya erişimi olan üst düzey finansörlerin bulunduğunu’ söyledi.

‘GAZİANTEP’E GİDENLER VAR’

Allak, ’emir’ adı verilen bu üst düzey IŞİD’lilerin 2019 başında örgütün Suriye’deki son kalesi Bağuz’dan kaçtığını, kaçakçılara rüşvet vererek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerini aştıklarını ve bazılarının Gaziantep’e gittiğini savundu. Bu kişilerin Türkiye’de yeni hücreler kurduğunu ve paraya erişimi olduğunu söyleyen Allak şöyle devam etti:

“Örgütün önemli liderlerinden bazıları kuzeye kaçtı. Komşu ülkeleri ve Gaziantep gibi sınır noktalarını kast ediyorum. Parası olan üst düzey liderler, Suriye-Türkiye sınırından gizlice bu bölgelere geçti. Büyük miktarlarda paralar ödeyerek, kaçakçıların yardımıyla sınırı geçtiler ve gizlice Türk topraklarına girdiler. Şu an Türkiye’de bulunan bu unsurlar, savaşçı ve teröristlerin örgütün saflarına katılmasında büyük rol oynuyor.”

‘CEZAEVLERİNDEN FİRAR PLANI YAPIYORLAR’

Iraklı yetkili, IŞİD’in Suriye ve Irak çapındaki cezaevlerindeki örgüt üyesi mahkumları kaçırmayı planladığını da ekledi. Allak, örgütün ‘Parmaklıkları yıkın’ kod adlı bir planla üyelerinin tutulduğu cezaevlerine baskın düzenlemeyi planladığını ve onları çıkardıktan sonra dünya çapında saldırı düzenlemeyi amaçladığını söyledi.

‘IŞİD’İN EN İYİ İKİ BOMBACISI’

Allak, Türkiye’ye gönderdiklerini söylediği dokuz kişinin dosyasını CNN’le de paylaştı. Buna göre, söz konusu kişiler arasında Irak doğumlu Khair-Allah Abdullah Fatthi ve Hussein Farhan Asslebi al Jumaili de bulunuyor. Allak, Irak’ta haklarında cinayet ve terörizm suçlamasıyla tutuklama kararı olan bu iki ismi ‘IŞİD’in bugüne dek sahip olduğu en iti bomba yapıcılar’ olarak niteledi.

IŞİD’in lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesi sürecinde CIA ile yakın mesai yapan Allak, söyleşide aktardığı istihbaratın da bu süreçte elde edildiğini ekledi.

CNN’in söz konusu dosyalarla ilgili ulaştığı Türk yetkililerse, iddiaların araştırıldığını söyledi. (DIŞ