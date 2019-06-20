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  4. 20 Haziran 2019 23:33

Suudi Arabistan İHA düşürdü !

Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki Cazan tarafına Yemen'deki Husilerce gönderilen bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıntılı bilgi vermedi.

Suudi Arabistan İHA düşürdü !
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki  el-Maliki yaptığı açıklamada, bu akşam Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen  ve  Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine doğru ilerleyen bir İHA'nın  hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.  

Maliki, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bugün yaptığı 2 ayrı  açıklamada, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde  konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını, Cazan ilindeki  elektrik santralini de "cruise" füzesi ile vurduklarını söylemişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava  savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik  füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı  bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine  destek veriyor.

suudi arabistan , iha , husiler
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