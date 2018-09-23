Suudiler'den İran'daki kanlı saldırı hakkında açıklama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, ülkesinin egemenliğine hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

İran'daki saldırının ardından Tahran yönetiminin Suudi Arabistan'ı suçlayarak sert karşılık vereceğini açıklamasının ardından, Muhammed bin Selman ülkenin 88'inci ulusal günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldırmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamada, İslamın doğduğu ve nübüvvet ışığının parladığı ülkesinin mutedil din anlayışına bağlı kalacağını savunan Muhammed bin Selman, hiç durmadan radikalizm ve terörle mücadele edeceklerini kaydetti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi saldırının ardından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman Al Suud'un, Arabistan’ı birleştirerek Suudi Arabistan Krallığını kurduğu 23 Eylül ülkenin ulusal günü olarak kutlanıyor.