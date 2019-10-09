Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkan İran'dan dikkat çeken hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıkları sürdürüyor. Bölgede sıcak anlar yaşanırken operasyona karşı olan İran'dan da askeri bir hamle geldi. Türkiye-Irak sınırında ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlatıldı.

HELİKOPTERLER DE KATILDI

İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

İRAN OPERASYONA KARŞI

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele almıştı. Zarif, görüşmede askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurgulamıştı.

AMERİKA ÇEKİLDİ

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği açıklanmış.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

"DOĞRUDAN BÖLGEDE OLMAYACAĞIZ"

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı. ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti.

MSB: HAREKATA HAZIRIZ

Millî Savunma Bakanlığı, TSK'nın Fırat'ın Doğusu ve İdlib'e yapmayı planladığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sınır ötesi operasyonun adını vererek, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca tank görsellerine de yer verildi.