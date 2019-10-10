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  4. 10 Ekim 2019 08:20

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırdı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesinde Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırdı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırdı
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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

TEL RIFAT'A SIZMA GİRİŞİMİ

YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

AA

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