Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi

ABD'de bir otelde 4 kadın müşteri arasında çıkan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Otelin kumarhanesi savaş yerine döndü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletindeki lüks bir otelde dört kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi. Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde bir kadın ayağındaki parmak arası terliği çıkartarak karşısındaki kadına vurmaya başladı. Ardından ise birbirlerine üzerine atlayan kadınlar yerlerde yuvarlandı.

Kadınların otelin eğlence salonunda başlattıkları kavga kısa sürede şiddetlenirken çevredekilerin araya girmeye çalışması bile yeterli olmadı. Kadınları ayırmak için otelin güvenlik görevlileri devreye girdi. Güvenlik görevlilerinden biri kadının üzerine atlayarak onu durdurdu.