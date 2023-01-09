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Pakistan'da gaz tüpü bomba gibi patladı

Pakistan'da gaz tüpü bomba gibi patladı
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Bir dükkanda bulunan gaz tüpü bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Surjani kasabasında bulunan bir tüp dükkanında patlama oldu.

Dükkandaki tüpün patlamasının ardından başka bir tüp dükkandan yuvarlanarak yola savruldu.

Ortalık savaş alanına döndü
Alev alan tüp çok sayıda kişinin ve otobüsün olduğu cadde üzerinde yuvarlandı.

Tüpün yolda ilerlediği anlarda bir motosikletli alevlerden son anda kurtuldu.

Patlamanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Patlamanın nedeni belli değil
İHA’da yer alan habere göre patlama sırasında dükkanda bulunan bir kişi yaralanarak, hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Etiketler gaz tüpü bomba patlama
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