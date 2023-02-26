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Pakistan'da pazar yerinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da pazar yerinde patlama: Ölü ve yaralılar var
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan pazar alanında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Belucistan eyaletindeki Barkhan kentinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlayıcının bir motosiklete yüklendiği ifade edildi. Pakistan medyası, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, “Teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması için çabaların hızlandırılması gerekmektedir” dedi.

CAMİ SALDIRISINDA 100’DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Paksitan’ın Peşaver kentinde, 30 Ocak'ta camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor” demişti.

DHA

Etiketler pakistan pazar yeri patlama
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