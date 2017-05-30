Panama kasabı öldü !

Orta Amerika ülkesi Panama'nın devrik lideri Manuel Noriega, 83 yaşında öldü. Cunta lideri diktatörün ölümünü, mevcut lider Varela Twitter hesabından duyurdu. Noriega, bu yıl içinde beyin kanaması geçirmişti.

1960'larda CIA tarafından görevlendirilen Noriega, uzun yıllar Panama'nın askeri istihbarat biriminin başında yer aldı. 1982 yılında Ulusal Muhafızların komutanlığına geçince ülkenin de fiili lideri oldu.

1984 ve 1989 arasında Panama'yı yöneten Noriega, uyuşturucu çekeleriyle birlikte çalıştı ve yüzlerce insanın ölüm emrini verdi. Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın dostlarından ve iş ortaklarından biriydi.

ABD'nin 1987 yılına kadar arkasında durduğu Noriega, bir yıl sonra büyük bir sürpriz yaşadı. Washington artık politika değiştirmişti ve Panama lideri şimdi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

1989'daki seçimlerden sonra Noriega Panama'da 'savaş hali' ilan etti. Bunun üzerine ABD Panama'yı işgale karar verdi, Noriega ise 1990 yılında Amerikan askerlerine teslim oldu.

ABD'de 20 yıl boyunca hapis yatan devrik lider, 2010 yılında ise kara para aklama suçlamasıyla Fransa'da hapse girdi.

Noriega, 77 yaşındayken 2011 yılında ülkesine iade edilmişti.