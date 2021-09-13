Pandemi nasıl sona erecek? İşte en kötü senaryo

Dünya genelinde 4 milyon 600 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisinin nasıl sona ereceği merak edilirken bilim insanlarından çok konuşulacak uyarılar geldi.

Dünya tabiri caizse 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor.

225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile karşımıza çıkıyor.

Özellikle Delta varyantı ile dünya genelindeki vaka sayıları artış trendine girmiş durumda. Önümüzdeki üç ila altı ay içinde sonunda ışık görmeyi umut eden herkes için bilim adamlarının bazı kötü haberleri var: Şimdiye kadar yaşadıklarımızın daha fazlası için hazırlanın.

Uzmanlar koronavirüs pandemisinin 2 şekilde son bulacağı konusunda hemfikir. Ya herkes aşı olacak ya da herkes enfekte olacak.

EN KÖTÜ SENARYO

Öyle ya da böyle salgın sona erecek ancak ikinci senaryo 'en kötü olasılık' olarak gösteriliyor. Zira bu senaryoda milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

Uzmanlar varyantlar nedeniyle birden fazla kez enfekte olunabileceğinin altını çizdi ve yeni vaka sayılarındaki dalgalanmalara karşı 'hazırlıklı olun' mesajı verdi.

Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in danışmanı Michael Osterholm konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu dalgalanmaların dünya genelinde devam ettiğini görüyoruz. Sonbahar veya kış aylarında başka bir dalgalanma görebileceğimizi düşünüyorum.'

'Koronavirüs bulaşabileceği tüm insanlara bulaşana kadar durmayacak' diyen Osterholm, 'En azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca, daha fazla aşı buldukça dalgalanmalar göreceğiz. BUrada asıl önemlisi aralarındaki mesafe olacak' ifadelerini kullandı.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi'nde epidemiyolog ve nüfus sağlığı bilimleri profesörü Lone Simonsen'e göre, son 130 yılın belgelenmiş beş grip salgını, Kovid-19'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda bize ipuçları sunuyor.

Simonsen, En uzun küresel grip salgını beş yıl sürse de, çoğunlukla ortalama iki veya üç yıl boyunca iki ila dört enfeksiyon dalgasından oluştuğunu belirtiyor.

Açıkça görünen şey, pandeminin altı ay içinde bitmeyeceği. Uzmanlar genel olarak mevcut salgının, küresel nüfusun belki de %90 ila %95'inin bağışıklığa sahip olması durumunda ortadan kalkacağının altını çiziyor.

KORONAVİRÜS ONLARI HEDEF ALACAK

Pandeminin sona ermesi için aşı olmanın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çeken Simonsen 'Aşı yapılmayan biri açık hedeftir, çünkü virüs bu sonbahar ve kış geniş bir alana yayılacak ve çoğu kişiyi bulacaktır' dedi.