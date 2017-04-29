Papa'dan Müslümanlara ve Hristiyanlara çağrı

"Barışın Papa'sı, Barışın Mısır'ında" temalı gezisinin 2. gününde Papa, alınan geniş güvenlik önlemlerinin aksine stadyuma sade bir otomobille geldi. Golf arabasıyla stadın etrafında tur atan papa halkı selamladı.

Ardından stada geçen Papa'nın konuşmasını yaklaşık 25 bin kişi izledi. Papa konuşmasında Hristiyan ve Müslüman dünyasına birlik ve kardeşlik içinde olma çağrısında bulundu. radikalleşen dini gruplarla mücadele edilmesini istedi.

Hristiyanların büyük bölümünü Ortodoksların oluşturduğu Mısır'da Katolikler küçük bir azınlığı temsil ediyor.