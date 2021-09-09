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Partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmak yasaklandı

Partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmak yasaklandı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.
Kaliforniya'daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındı
Kanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.

Etiketler prezervatif prezervatif yasağı
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