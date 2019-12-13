Partnerini seks oyuncağıyla öldürdü !

Avustralya'da ülke gündemini sarsan bir cinayet yaşandı. Çöpçatan sitesinde tanışıp buluştuğu kişiyle cinsel ilişkiye giren 20 yaşındaki kadın, yatakta soğukkanlılıkla cinayet işlediğini itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan kadın, 24 yaşındaki adamı seks oyuncağı ile boğarak öldürdüğünü söyledi.

Avustralya’da popüler olan çöpçatan sitesi Plenty of Fish aracılığı ile tanıştığı 24 yaşındaki Maulin Rathod’u öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy mahkemede ön duruşmaya çıkartıldı.

İnternette tanıştığı Rathod ile mesajlaşan Dolheguy, ikilinin cinsel ilişki sırasında “köle fantezisi” başta olmak üzere birçok konuda anlaştıktan sonra buluştuklarını belirtti.

Melbourne’de yaşayan Dolheguy, 2018’in son günlerinde mesajlaştıktan sonra Hint asıllı Rathod’ı evine davet ettiğini söyledi.

Avustralyalı kadın kişilik bozukluğu sebebiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Polis sorgusu sırasında kaydedilen ifadelerinde Dolheguy, “Eve geldiğinde onu yatak odasına çağırdım.

Boğarak nefessiz bırakma fantezisi konusunda yeni şeyler öğrenmekten dolayı mutluydu. Ona evden çıkma izni vermeyeceğimi söylediğimde, bunun kendisi için bir problem olmadığını söyledi” diye konuştu.

Daha sonra yatakta fantezi yapmak için kostüm giydiğini söyleyen genç kadın, “Ona, ‘Ellerim boğazına ne kadar yakın. Eğer boğazını böyle sıkıca sıksam ne olur? Beni engelleyecek kadar güçlü müsün’ diye sordum.

O da güçlü olduğunu söyleyince yaptık” dedi.

20 yaşındaki Dolheguy, daha sonra genç adamın boğazını sıktığını belirtti ve Rathod’u boğazlarken bacaklarıyla da talihsiz adamın hareket etmesinin önüne geçtiğini belirtti.

Cani katil, talihsiz adamın ölmeden önce, “Eğer canımı yakmayacaksan boğazımı sıkabilirsin” dediğini ileri sürdü.

İtirafı sırasında Dolheguy, “Daha sonra vibratörümün şarj kablosunu alarak boynuna doladım. Bu sırada kulağına, 'Her şey iyi olacak. Her şey bitecek' diye fısıldadım" dedi.

Dolheguy bilgisayarında da en son, “Bu akşam eğlencesine birini öldüreceğim” ve “Bu gece birisini öldüreceğim” diyerek arama yaptığını söyledi.

Öte yandan bilgisayarı inceleyen polisler zalim kadının “10 adımda cinayetten kurtulma yolu” başlığının olduğu bir internet sitesine girdiğini de belirledi.

Kişilik bozukluğu olduğu tespit edilen kadın, “Benim kötü tarafım cinayeti işledi. Birini öldürebileceğimden emin olmak için bu cinayeti işledim” ifadelerini kullandı.