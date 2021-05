Pfizer ve Moderna aşısı için rahatlatan açıklama

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Pfizer ve Moderna aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Böylece ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Hindistan'daki vaka ve ölüm sayılarının rekor düzeyde artmasına sebep olan Hindistan varyantna karşı dünya genelinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların etkili olup olmadığı şüphesi ise endişelere yol açmaya devam ediyor.

ABD'de faaliyet gösteren New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hindistan varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Haftalık basın toplantısında Hindistan varyantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, New York Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucuna dikkat çekerek, "Hindistan varyantına karşı yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, Moderna ve Pfizer oldukça etkili. Bu sonuç aşı olmak için yeterli bir sebep" diye konuştu.

ABD, Nisan ayı başlarında Hindistan'da ortaya çıkan varyant olan ilk B.1.617 vakasını bildirdi. Stanford Üniversitesi bilim insanları ilk vakalara, Kuzey Kalifornia’da tespit ettiklerini açıkladı. Hindistan varyantın bağlı vakalar Lowa, Nevada ve gibi bir çok eyaletlerde rastlandı. Varyantın hızla eyaletlere yayılması uluslararası seyahatlerden kaynaklı olduğu için ABD Başkanı Biden Hindistan'a seyahat yasağı getirmek zorunda kalmıştı.

Araştırma sonucuna göre mRNA bazlı iki aşı da Kovid-19'un en önemli yapısı olarak adlandırılan 'diken proteini'ni etkisiz hale getiriyor ve mutasyona rağmen virüsün hücre içine girişini engelliyor.

UĞUR ŞAHİN DE AÇIKLAMIŞTI

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin, ünlü tıp dergisi The New England Journal of Medicine’a kapsamlı bir analiz yazdı. Bilimsel makalede Pfizer-BioNTech aşısının, koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğu açıklandı.

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin ve birçok bilim insanının yer aldığı bir araştırma ekibi, dünyanın tıp alanında önde gelen hakemli akademik dergilerinden The New England Journal of Medicine’a BioNTech aşısının kapsamlı bir analizini yazdı. ABD’nin Teksas Üniversitesi’nden 9 araştırmacı ile BioNTech’ten Alexander Muik ve Uğur Şahin’in yer aldığı araştırmada BioNTech aşısı olan kişilerin, aşıyı olduktan 2 ve 4 hafta sonraki verileri analiz edildi.

Araştırmacılar, aşının Vuhan’da ortaya çıkan orijinal virüse karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunun daha önce belirlendiğini hatırlatırken aşının yeni çıkan mutasyonlara karşı etkinliğinin de test edildiği aktarıldı. Aşının her iki dozunu da 2 ila 4 hafta önce almış 15 farklı kişiden kan örnekleri alındığı belirtilirken, alınan örneklerin tamamında yeni varyantları etkisiz hale getirdiği aktarıldı.