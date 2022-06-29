PKK/YPG'li teröristler ABD üssünden çıktı

MİT'in terör örgütü PKK'nın tepe yöneticilerine yönelik başarılı operasyonların sonrası örgütün Suriye kanadında bulunan yöneticileri olası bir operasyona karşı ABD üslerinde kalmaya başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları örgütte şok etkisi yarattı. MİT'in hem SİHA'lar hem de sahadaki elemanlarıyla yaptığı operasyonlar sonucu örgütün üst düzey yöneticilerin hareket alanı giderek daraldı. Örgütün kalesi olarak bilinen yerlerde MİT'in saha elemanlarıyla yaptığı operasyonlar ise PKK'da korku ve endişenin başlıca nedenlerinden biri.

En büyük korku ise PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'de yaşanıyor. Son üç ayda birçok üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirilen YPG'nin tepe yöneticilerin hepsi MİT'in olası bir operasyonuna karşı ABD üslerinde kalıyor. Gidecekleri yerlere de ABD askerleri ve araçlarıyla gidiyor.

2019 yılına kadar hava operasyonlarında, MİT terör örgütü ile ilgili kendisine gelen istihbaratı TSK ve Jandarma ile paylaşıp, bu iki birimdeki SİHA'larla operasyon yapılıyordu. 2019 yılında MİT envanterine dahil edilen SİHA'lardan sonra aldığı istihbaratı daha hızlı bir şekilde operasyona dönüştürebiliyor.