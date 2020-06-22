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  3. 22 Haziran 2020 20:08

Polise silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Meksika basınında çıkan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen kişilerin ulusal muhafız birliğine yaptığı saldırı sonucu, altı polis hayatını kaybetti, beş polis yaralandı.

Polise silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
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Meksika basınındaki haberlere göre, Guerrero eyaletine bağlı Taxco de Alarcon kentinde iki kamyonette bulunan kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, seyir halindeki ulusal muhafız birliği ekibine saldırdı.

Uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutulan altı polis öldü, beş polis yaralandı. İki polisin kayıp olduğu bildirildi.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Pusuya düşürülen polislerin bölgede artan suç faaliyetlerini araştırmaya yönelik devriye görevinde bulundukları açıklandı.

 

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