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Polisten kaçarken ineklere böyle yakalandı

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İngiltere'de bir şüpheli, polisten kaçarken peşine takılan inekler yüzünden yakayı ele verdi. Olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Devon bölgesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, polis ekipleri onu yakalamak için çalışma başlattı.

"İNEKLERE TEŞEKKÜR EDİN"
Daha sonra bir polis helikopteri, suçluyu Devon'daki tarlalarında ineklerle yürürken yakaladı. Şüphelinin yeri tespit edilirken o sırada ilginç bir şey oldu. Tarlada bulunan inekler, suçluyu diğer polislerin olduğu noktaya doğru itti. Videoda suçluyu kıskıvrak yakalayan polis memurunun "İneklere teşekkür edin!" dediği duyuluyor.

Etiketler ingiltere polis inek
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