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  3. 24 Ekim 2020 10:50

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duda’nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı
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Polonya Dışişleri Bakanı Spychalski de yaptığı açıklamada “Başkan dün koronavirüs için test edildi. Sonuç pozitif çıktı. Başkan iyi. İlgili tıbbi servislerle sürekli temas halindeyiz” dedi.

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