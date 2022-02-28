Polonya kabul etmedi; Ukrayna'dan kaçan Türkler mahsur kaldı

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna’dan kendi imkanları ile ayrılmaya çalışan Türk vatandaşları Polonya sınırında mahsur kaldı.

Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı’na yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor. Savaşın başlamasından önce tahliyesi gerçekleştirilmeyen binlerce Türk vatandaşı kendi imkânları ile Ukrayna’yı terk etmeye çalışıyor. O isimlerden birisi de 6 ay önce çalışmak için ülkeye gelen Metecan Çarklı.

Birgün’den Sercan Meriç’in haberine göre; Lviv’de yaşayan Çarklı, kendi imkânları ile Polonya sınırına ulaştı. Ancak sınırı geçmesine izin verilmiyor. Yaklaşık 70 Türk vatandaşı ile birlikte sınırda beklediklerini anlatan Çarklı, “Cuma günü öğlen 14:00 itibarıyla Lviv’den yola çıktık. Kiev’e 80 kilometre mesafedeki sınır kapısına vardık. 48 saattir dışarıdayız. Hiçbir şekilde Polonya sınırına geçmemize izin verilmiyor. Şu an sadece çocuklu ailelerin kimliklerine bakılmadan geçilmesine izin veriliyor. Onun dışında hiçbir milletten yaya olarak geçişe müsaade yok” dedi.

Sınır kapısının bitişiğinde bir binaya sığındıklarını ifade eden Çarklı, “Geceyi burada geçirdik. Isıtma ve su yok. Ayrı bir binada tuvalet var ama ondan bile para alıyorlar. Yemek imkânımız çok kısıtlı. Para karşılığı hizmet veren bir aile var. Sabah yumurta, ekmek yedik. Akşam yemeği var mı bilmiyoruz. Çevrede yemek alabileceğimiz yerler sınırlı. Büfelerde raflar boş” diye konuştu.

Birgün