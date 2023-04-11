Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı belli oldu

Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’dan Polonya’ya gidenlerin sayısının 11 milyonu geçtiği bildirildi.

Polonya’nın AB Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün, Rus saldırısının başlamasından bu yana Polonya-Ukrayna sınırını geçenlerin sayısı 11 milyonu aşmıştır. Bunların yaklaşık yüzde 87'si kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Savaştan kaçan herkes Polonya'da barınak ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı bulacaktır” denildi.

DHA