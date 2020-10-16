  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Ekim 2020 08:05

Pompeo, Türkiye'ye suçladı!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Azerbaycan'a ateş gücü desteği çatışmaları şiddetlendiriyor" diyerek Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı.

Pompeo, Türkiye'ye suçladı!
A+ A-

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dağlık Karabağ'a ilişkin Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı.

Bir radyo programına konuk olan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye eleştiriler yöneltti.

Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a kaynak sağlayarak ateş gücünü artırdığını ve çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

Etkili bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan, ancak Azerbaycan ile stratejik ilişkilerini de son yıllarda güçlendiren ABD, şimdiye kadarki açıklamalarında tarafsız bir tutum sergilemiş, iki tarafa müzakare çağrısında bulunmuştu.
 
 
 

Türkiye , Azerbaycan , açıklama , ABD , Ermenistan , Dağlık Karabağ , Mike Pompeo , Suçlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM